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Україна зможе повернутися до
довоєнного рівня життя і...

Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:29

Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і...

Пропонуємо до обговорення:
Україні для повернення до довоєнної якості життя і доходів може знадобитися п'ять-сім років, цей термін залежатиме від доступу до структурних фондів ЄС та інвестицій.

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Україна зможе повернутися до довоєнного рівня життя і доходів через 5-7 років — Свириденко
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:29

"Економіст" говорить про якість життя чи про українську економіку? Для "економіста" можливо це тотожні речі для пересічного ні.
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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