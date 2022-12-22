Проєкт monobank (працює на базі Універсал Банку) підняв ставки за усіма депозитними програмами – на 1-2,5 відсоткові пункти.
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monobank підняв депозитні ставки
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Додано: Пон 03 кві, 2023 10:04
monobank підняв депозитні ставки
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Дивися повний текст
monobank підняв депозитні ставки
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