Ліки за рецептом

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bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші. зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
По ходу стадо все таки не розвели 😆 I не дарма люди стояли у чергах...
Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.
З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.
Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.
Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «мирних» областях – ні. Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.
bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші. зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
По ходу стадо все таки не розвели 😆 I не дарма люди стояли у чергах...
Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.
З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.
Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.
Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «мирних» областях – ні. Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.
А якщо таки відкрити саму постанову?
може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання відвідувачам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких ліків роз’яснення щодо необхідності їх використання згідно з інструкцією для їх медичного застосування
тобто все як і було - кажеш "мені дуже треба" і відпускають без рецепта
zerocool А якщо таки читати уважно та не виривати фразу iз контексту? То можливо стане зрозумiло, що вона стосується територій, які включені Мінреінтеграції до переліку таких, де ведуться активні бойові дії?
"Отже, з 1 квітня в Україні значну частину рецептурних ліків без рецепта можна купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. Натомість у відносно "мирних" областях рецептурні препарати мають відпускатися за рецептом – зокрема, за електронним."