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Ліки за рецептом

Ліки за рецептом
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:05

  prilepskiy написав:❗️Аптеки смогут продавать рецептурные препараты без рецепта до конца военного положения.

Соответствующее постановление Кабмина №542 было принято 7 мая 2022 года и действует до дня прекращения или отмены военного положения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что с 1 апреля перечень рецептурных препаратов не меняется, вводится только возможность получить их по электронному рецепту.


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/542 ... ceD4I#Text

стадо знову красиво розвели на гроші.
зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...
bamper
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 01:44

  bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші.
зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...

По ходу стадо все таки не розвели 😆
I не дарма люди стояли у чергах...

Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.

З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.

Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.

Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «‎мирних»‎ областях – ні.
Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.
FinTech
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 02:24

  FinTech написав:
  bamper написав:стадо знову красиво розвели на гроші.
зробили місячну касу аптекам. по красоті розвели електорат...

По ходу стадо все таки не розвели 😆
I не дарма люди стояли у чергах...

Рецептам таки бути! У частині регіонів України рецептурні препарати будуть відпускати лише так, – МОЗ.

З’явилася інформація, що більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепта під час воєнного стану – згідно з постановою Кабміну від 7 травня 2022 року.

Утім, нещодавні зміни у законодавстві повертають обов'язковість рецептів у частині регіонів України, пояснило МОЗ.

Без рецепта їх можна буде купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні. У «‎мирних»‎ областях – ні.
Нова постанова КМУ вiд 17 березня 2023р коригує норму про вільний продаж ліків під час воєнного стану.

А якщо таки відкрити саму постанову?

може здійснюватися без рецепта лікаря за умови надання відвідувачам працівниками аптек та їх структурних підрозділів під час відпуску таких ліків роз’яснення щодо необхідності їх використання згідно з інструкцією для їх медичного застосування

тобто все як і було - кажеш "мені дуже треба" і відпускають без рецепта
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 03:33

zerocool
А якщо таки читати уважно та не виривати фразу iз контексту?
То можливо стане зрозумiло, що вона стосується територій, які включені Мінреінтеграції до переліку таких, де ведуться активні бойові дії?
"Отже, з 1 квітня в Україні значну частину рецептурних ліків без рецепта можна купити у зоні бойових дій, під окупацією або в оточенні.
Натомість у відносно "мирних" областях рецептурні препарати мають відпускатися за рецептом – зокрема, за електронним."
FinTech
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 14:27

Як виглядає фармацевтичний ринок України та скільки заробляє фарма у світі
Ірина_
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