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Міста світу з найкращим
громадським транспортом - список

Міста світу з найкращим громадським транспортом - список
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 14:15

Міста світу з найкращим громадським транспортом - список

Пропонуємо до обговорення:
Німецьку столицю Берлін визнали містом з найкращою системою громадського транспорту в світі.

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Міста світу з найкращим громадським транспортом - список
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 кві, 2023 14:15

А где Кличко? опять наверное в Берлине сидит и набирается опыта
welmexplus
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Модератори: Ірина_, Модератор

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