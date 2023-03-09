Німецьку столицю Берлін визнали містом з найкращою системою громадського транспорту в світі.
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Міста світу з найкращим громадським транспортом - список
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Додано: Нед 09 кві, 2023 14:15
Міста світу з найкращим громадським транспортом - список
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Міста світу з найкращим громадським транспортом - список
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