Рівень оплати праці працівників державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, хочуть підвищити.
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Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати
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Додано: Суб 15 кві, 2023 12:10
Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть...
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Дивися повний текст
Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати
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