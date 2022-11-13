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Держслужбовцям на небезпечних
територіях хочуть...

Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 12:10

Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень оплати праці працівників державних органів на територіях, де тривають активні чи можливі бойові дії, хочуть підвищити.

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Держслужбовцям на небезпечних територіях хочуть підвищити зарплати
R2
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