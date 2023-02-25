|
|
Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 кві, 2023 18:16
Пропонуємо до обговорення:
З 7 квітня 2023 року Урядом була прийнята Постанова № 318, яка внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов’язаним особам.
Дивися повний текст Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98944
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 18 кві, 2023 18:17
Тобто раніше їх видавали незаконно? І що тепер робити всім тим людям, чиї права було порушено?
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 693
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 254 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор