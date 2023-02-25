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Зміни у правилах вручення
повісток: що треба знати

Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 18:16

Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати

Пропонуємо до обговорення:
З 7 квітня 2023 року Урядом була прийнята Постанова № 318, яка внесла зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині порядку вручення повісток військовозобов’язаним особам.

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Зміни у правилах вручення повісток: що треба знати
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 кві, 2023 18:17

Тобто раніше їх видавали незаконно? І що тепер робити всім тим людям, чиї права було порушено?
NetSerpent
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