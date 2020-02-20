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Відгуки про Bond.ua

Відгуки про Bond.ua
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 19:20

greenozon так, під андроідом також пдф не рендериться нормально. Але мене смутило що у виписці є графа "відомості про обмеження - заблоковані для торгів"
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:47

📣Шановні клієнти!

😊Раді повідомити, що в застосунку BondUA з Пт (12.07.2024) повертається можливість Продавати/Купувати облігації - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленого чи проданого Вами паперу дана затримка не вплине!

😊В застосунку Дія можливість купувати військові ОВДП через БТС Брокер повертається в Чт (11.07.2024) - угоди будуть проводитися з затримкою в декілька днів. На ціну купленої військової ОВДП - дана затримка впливати не буде!

🤕Про причину (анулювання ліцензії АТ “Українська біржа”) тимчасових технічних затримок писали тут

🛠Працюємо далі для повернення до нормального режиму торгів через Дія та BondUA!

☑️Позабіржові угоди та біржові угоди з “голосу” (не через застосунки Дія та BondUA) проходять в звичайному режимі відповідно до тарифікації таких угод.

🤗Вдячні за розуміння та перепрошуємо за тимчасові незручності!

@btcbroker_news
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:09

???

% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:21

  sens написав:% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28



якась бага в сервісі

ціна в БОнді така ж сама як в Універі та Сенсі -

https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230262
₴1035.15
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:24

  sens написав:% Зміни дохідності
Bondua:
🟢 UA230262 ₴ 23.14% (+7.64) 26-01-28

Треба розуміти що "Помилочка трапилася". Сенс, при тій же вартості у 1035,15 показує 15,5%.
genalutsk
 
Повідомлень: 23
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  #<123
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Модератори: Ірина_, Модератор

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