що я й казав. головне - ядерна зброя. Збагачений уран мають забрати. Протоку будуть розблоковувати так чи інакше. Питання, чи вистачить розуму в Ірану щось за це отримати, чи це будуть робити примусово. В іранців розуму б вистачило, в квірів - не певен...«Жодної ядерної зброї. Це 99% угоди», — сказав він.
На запитання, чи стосуватиметься угода також протоки, Трамп відповів ствердно.
«Так, але це вирішиться автоматично», — відповів він, додавши, що, на його думку, протока буде відкрита «досить скоро».
Раніше Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирну угоду.
але систему зборів коштів за прохід протоки можуть залишити. назвати можуть як завгодно, але гроші збирати будуть. не криптою, бо це нонсенс - може якийсь фонд - на відновлення Ірану чи щось таке.
чекаємо два тижні... а потім ще два але надто довго не вийде, протока не зможе бути закритою весь цей час...