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Українське зерно може стати
неконкурентним: Туреччина...

Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 17:28

Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі проблем з експортом та транзитом зерна з України, Туреччина заявила про введення мита на імпорт пшениці, кукурудзи та ячменю

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Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина ввела загороджувальне мито
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 кві, 2023 17:28

наелись

вообще ж Турция не себе покупала
видимо, запретили европейцы
cohan
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