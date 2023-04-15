На тлі проблем з експортом та транзитом зерна з України, Туреччина заявила про введення мита на імпорт пшениці, кукурудзи та ячменю
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Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина ввела загороджувальне мито
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Додано: Сер 26 кві, 2023 17:28
Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина...
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Дивися повний текст
Українське зерно може стати неконкурентним: Туреччина ввела загороджувальне мито
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