Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:05

  Bolt написав:
  slonomag написав:
  Bolt написав:Чоловік жінчинох сестри - іспанець підробляє репетиторством математики в фізики по 10 €/година

Ну так вы ведь сами пишете что это подработка. Тоесть репетиторство не его основной вид деятельности. Для подработки это норм ставка.
Ну и уровень может быть разный. для 8-9 классов это норм ставка, а если для поступления в ВУЗ, то там и уровень другой, но и ставка уже 15-20евро/час (одноклассники старшей дочери уже интересуются и им называют такие цены).
+
На 99% речь идет не о полном часе, а о 40-45 минутах. Так что если перевести в обычные часы как у большинства ИТ под трекером, то это уже 12.5-25евро/час, для Испании норм доход.

Он уже на пенсии, так, что работать не обязательно.

А, ну так тем более как хобби, лишние 500евро в месяц к пенсии за 10часов в неделю - норм.
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 17:31

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень

  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 18:05

  flyman написав:
  Bolt написав:ЦА КРЖН. 😺
https://www.facebook.com/share/r/1D6MkYcy8z/

100К грязними в місяць 10год. 6 днів в тиждень в Київі таксистом

1200$чистими на місяць. 💪
Форум:
