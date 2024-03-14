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Інвестування у землю

Інвестування у землю
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 22:31

Re: Інвестування у землю

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:купляєш 100-200 га за 200-400 куо, й отримуєш 20-40 куо оренди на рік - тільки папери треба час від часу переоформлювати. але період відносно дешевої землі обмежений

Є в селі в мене 0,25 га землі, яка дісталась в спадок. Прийшов сусід і каже: "хочу на твоїй ділянці щось посадити, ціна 2500 грн в рік". Ну я думаю "краще ніж нічого" і кажу "Домовились, плати". А сусід "та це ти мені плати, за те, що на твоїй ділянці не будуть бур'яни рости."
Дешева спроба маніпуляції, розраховано на тих, кого реально турбує "а що люди скажуть" і чи не останні вони посадили картоплю
Faceless
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