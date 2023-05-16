В Україні викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.
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Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили шахрайський call-центр
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Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:54
Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили...
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Дивися повний текст
Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили шахрайський call-центр
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