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Привласнили понад 5 мільйонів
гривень: в Україні викрили...

Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 16:54

Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.

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Привласнили понад 5 мільйонів гривень: в Україні викрили шахрайський call-центр
R2
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