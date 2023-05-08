Скільки заробляють українці за кордоном: середні...

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Скільки заробляють українці за кордоном: середні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 чер, 2023 11:01
Пропонуємо до обговорення:
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну за кордон виїхали понад 8 мільйонів українців.
Дивися повний текст Скільки заробляють українці за кордоном: середні зарплати та найпопулярніші професії
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Додано: Вів 06 чер, 2023 12:41
Так, тільки в статті не пишеться який високий відсоток податків, і скільки українці отримують після вирахування всіх податків, і скільки залишається на проживання - після оплати квартири, комунальних послуг і вартість харчування і проїзду
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Додано: Вів 06 чер, 2023 13:08
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 06 чер, 2023 20:54
А також не сказано в написаному скількі знімають денних зарплат за незначну помилку чи не дай Бог за пошкодження. Часто і не з твоєї вини... А також не сказано скількі ти винен посереднику якщо працевлаштувався через нього, бо іншого виходу не було. І скількі разів такий "помічник" взагалі не виплачує останньої платні коли ти відмовляєшся від його "допомоги". І дякувати потрібно працедавцям, які замість його в такому випадку платять тобі твої кровні. І такі є працедавці, дякувати Вищим Силам!
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Додано: Сер 07 чер, 2023 03:47
Коментатори,а ви самі працювали десь за кордоном?
Бо ваші казки про " супер пупер "які податки, вартість житла і всього іншого трохи тхнуть або касапською пропагандою , або глибокими думками людини , що в сусідню область ніколи не іздила.
Зарплата в Чехії- будівництво 36-42 тисячі корун.
Завод де роблю я 32-37 тисяч корун
Мінімальна 18 тисяч.
За гуртожиток сімейного типу-7200 з двох.
Їжа 10- 12 тисяч
Телефон ,інтернет, безліміт по Европі і 300 хвилин в Україну - 2600 на двох
Все інше - в кишені.
Правда- нічого не вдається відкладати.
Бо допомагаємо дітям і ВСУ...
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alexnikopol1975
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