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Термінал City24 з'їв гроші

Термінал City24 з'їв гроші
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 14:13

Термінал City24 з'їв гроші

вибачаюсь наперед, якщо запостив в не тому розділі.

Виникла проблема з терміналом City24 і хотів би запитати, можливо в когось з учасників форуму був подібний досвід.

Суть:

Я поповнював картку Моно через термінал City24, розташований приміщені відділення Універсал Банку.

Скористався системою багатокупюрного прийому готівки. Поклав 9 купюр номіналом 500 гривень у пластиковий отвір. Термінал, судячи з усього, прийняв декілька купюр, як одну і, в результаті, до зарахування в мене виявилось 3500 гривень, замість 4500.

одразу звернувся в їх підтримку, вони прийняли заяву, сказали, що проведуть перевірку терміналу на внесення коштів. Чекати до 30 днів.

Я чомусь був вневнений, що все вирішиться після перевірки. Але пройшов майже місяць, ніхто нічого не повідомив, я ще раз звернувся в сапорт. Там відповіли, що перевірка зроблена, ніяких "зайвих" коштів не виявили, допобачення.

Питання: чи щось можна в даному випадку зробити?

дякую.
sdfk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 чер, 2023 11:15

ні в кого не було подібного? :(
sdfk
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 05:59

  sdfk написав:ні в кого не було подібного? :(

Было похожее, только с терминалом EasyPay. Вносил купюры по 500 грн, первая засчиталась, вторая - нет. И тоже ответили, что купюра не найдена.
Вам удалось вернуть деньги? Как?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 12:08

у знакомых были похожие ситуации. деньги вернуть не удавалось никому. мой совет пополняйте в кассе или терминалом, но копюрами по 50-100 грн. Если 50 сожрёт не так жалко как 500
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 13:20

Re: Термінал City24 з'їв гроші

vitaliiangel написав:у знакомых были похожие ситуации. деньги вернуть не удавалось никому. мой совет пополняйте в кассе или терминалом, но копюрами по 50-100 грн. Если 50 сожрёт не так жалко как 500
Або знімати на відео процес поповнення
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 21:54

  vitaliiangel написав:у знакомых были похожие ситуации. деньги вернуть не удавалось никому. мой совет пополняйте в кассе или терминалом, но копюрами по 50-100 грн. Если 50 сожрёт не так жалко как 500

Так EasyPay, оказывается, наглый вор.
У знакомых похожие ситуации были с EasyPay или другими терминалами?Какими способами пытались вернуть? Может, ещё какие-то способы попробую, которые не пробовали. Как-то не горю желанием дарить мошенникам 500 грн.
candidat
 
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