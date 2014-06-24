Термінал City24 з'їв гроші

Додано: Вів 12 вер, 2023 23:12

посетитель написав: candidat написав: посетитель написав: Тут главная проблема в том как доказать что деньги были засунуты в тумбу.А без этого НБУ и потом соответственно вы получите ту же самую отписку - при инкассации лишних денег не выявлено. Тут главная проблема в том как доказать что деньги были засунуты в тумбу.А без этого НБУ и потом соответственно вы получите ту же самую отписку - при инкассации лишних денег не выявлено.

А как владельцы тумб доказывают, что денег не было? Мы должны доказывать, а им верят на слово? У нас презумпция виновности, и НБУ это поддерживает? А как владельцы тумб доказывают, что денег не было? Мы должны доказывать, а им верят на слово? У нас презумпция виновности, и НБУ это поддерживает? также как и вы будете доказывать что денег не было если я скажу что передал вам миллион долларов.То есть никак.Как раз презумпция невиновности.А не наоборот с ног на голову всё. также как и вы будете доказывать что денег не было если я скажу что передал вам миллион долларов.То есть никак.Как раз презумпция невиновности.А не наоборот с ног на голову всё.

А если бы вы на самом деле дали мне миллион долларов, но я бы это отрицал? Теперь всяким EasyPay, City24 и т.д. можно безнаказанно присваивать деньги? Не в наглую, у каждого, а настроить терминал так, что у каждого, скажем, сотого одна купюра пропадает. И потом рассказывать, что никаких денег не было. И доказать, что было, почти нереально. Так что, это теперь 401-й "сравнительно честный способ отъема денег" для Остапа Бендера?Насчёт презумпции виновности, то клиент имелся в виду, а не сервис. А разве не так? Сервис сказал, что не было денег, значит, не было. А если клиент скажет, что вносил, то докажи. Почему сервис не должен доказывать, что не украл? Он инкассацию на видео записывает? Или джентльменам верят на слово, и у них такая карта сразу попёрла?