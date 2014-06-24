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Термінал City24 з'їв гроші
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 10 вер, 2023 23:21
candidat написав: vitaliiangel написав:
способ один звонят на горячку, им говорят если при инкассации будут лишние вернем. по каким именно терминалам не подскажу, не интересовался. я пользуюсь айбокс (они сейчас сити24 вроде стали). но 500 не засовываю. 50-100 не более.
А вы не в курсе, НБУ над этими EasyPay, City24 командир? Есть смысл в НБУ обращаться?
А то ж хорошее себе дело - воруют деньги, и по рукам никто не даст.
лицензия нбу, то что воруют нужны железные доказательства, контрольное пополнение счёта уполномоченными представителями, должно произойти то самое воровство, им должны пообещать разобраться и нарушить обещание.
По итогу виноватым сделают стрелочника (я и сам на 99% уверен, что ворует инкассация), его накажут, вам вернут 500 грн, вы сможете подать в суд на моральный ущерб (тоже 500 грн) но всё останется как есть.
пополняйте через кассу. у меня 3 карты сенс, пумб и моно. Каждая пополняется (в своей кассе) без комиссий (моно в а-банке тоже без комиссий) и р2р со всех перечисленных карт тоже без комиссий. Пополнили любую карту и перекинули с неё на моно.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 05:50
посетитель написав:
Тут главная проблема в том как доказать что деньги были засунуты в тумбу.А без этого НБУ и потом соответственно вы получите ту же самую отписку - при инкассации лишних денег не выявлено.
А как владельцы тумб доказывают, что денег не было? Мы должны доказывать, а им верят на слово? У нас презумпция виновности, и НБУ это поддерживает?
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Додано: Вів 12 вер, 2023 06:12
vitaliiangel написав:
пополняйте через кассу. у меня 3 карты сенс, пумб и моно. Каждая пополняется (в своей кассе) без комиссий (моно в а-банке тоже без комиссий) и р2р со всех перечисленных карт тоже без комиссий. Пополнили любую карту и перекинули с неё на моно.
Проблема в том, что массив, где я нахожусь 99% времени, за что-то дико не любят все банки. Самый показательный факт, что тут закрылись даже два Привата и один Ощад. Что уж говорить о других банках. Их тут просто нет. Как говорят в таких случаях, от слова "совсем". Остался поблизости только зачуханный Ощад на первом этаже хрущевки, в котором даже банкомат никогда не работает. До других отделений банков надо добираться 20-30 минут. И если 20, то это надо ещё за проезд заплатить туда-обратно.
А вот тумб в 5-минутной пешей доступности девять штук (если ещё какие-то не забыл). Они, видимо, тут потому и расплодились, что никто не собирается тут отделения открывать.
И вот поэтому очень хочется надавать по голове владельцам тумб, чтоб они не воровали деньги.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 08:31
candidat написав: посетитель написав:
Тут главная проблема в том как доказать что деньги были засунуты в тумбу.А без этого НБУ и потом соответственно вы получите ту же самую отписку - при инкассации лишних денег не выявлено.
А как владельцы тумб доказывают, что денег не было? Мы должны доказывать, а им верят на слово? У нас презумпция виновности, и НБУ это поддерживает?
также как и вы будете доказывать что денег не было если я скажу что передал вам миллион долларов.То есть никак.Как раз презумпция невиновности.А не наоборот с ног на голову всё.
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Додано: Вів 12 вер, 2023 23:12
посетитель написав: candidat написав: посетитель написав:
Тут главная проблема в том как доказать что деньги были засунуты в тумбу.А без этого НБУ и потом соответственно вы получите ту же самую отписку - при инкассации лишних денег не выявлено.
А как владельцы тумб доказывают, что денег не было? Мы должны доказывать, а им верят на слово? У нас презумпция виновности, и НБУ это поддерживает?
также как и вы будете доказывать что денег не было если я скажу что передал вам миллион долларов.То есть никак.Как раз презумпция невиновности.А не наоборот с ног на голову всё.
А если бы вы на самом деле дали мне миллион долларов, но я бы это отрицал? Теперь всяким EasyPay, City24 и т.д. можно безнаказанно присваивать деньги? Не в наглую, у каждого, а настроить терминал так, что у каждого, скажем, сотого одна купюра пропадает. И потом рассказывать, что никаких денег не было. И доказать, что было, почти нереально. Так что, это теперь 401-й "сравнительно честный способ отъема денег" для Остапа Бендера?
Насчёт презумпции виновности, то клиент имелся в виду, а не сервис. А разве не так? Сервис сказал, что не было денег, значит, не было. А если клиент скажет, что вносил, то докажи. Почему сервис не должен доказывать, что не украл? Он инкассацию на видео записывает? Или джентльменам верят на слово, и у них такая карта сразу попёрла?
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