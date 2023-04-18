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Збільшення доплат
військовим-строковикам: адвокат...

Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:59

Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...

Пропонуємо до обговорення:
Адвокат Андрій Новак прокоментував рішення Верховної Ради про збільшення доплати військовослужбовцям строкової служби.

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Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат пояснив рішення Ради
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 14:59

Забули додати :третій рік хлопці без медичного обстеження і другий рік без відпусток ❗ ❗ ❗
stellayrova
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 01:50

А як щодо відпусток? Про строковиків ніби забули - за майже 3р. служби 1 відпустка на 10днів!!! Вихід в місто на розсуд командира - захочу відпущу, не захочу - не відпущу...
bidonkovv
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Модератори: Ірина_, Модератор

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