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Капіталізація криптовалютного ринку вчергове впала на 2%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 чер, 2023 18:40
Пропонуємо до обговорення:
Останні 24 години не додали оптимізму гравцям крипторинку — сумарна капіталізація галузі просіла майже на 2% і становить $ 1,1 трлн. Аналітичні трекери фіксують — це на 1,81% нижче за показники вчорашнього дня. Водночас рівень домінування біткоїна над альткоїнами зріс і досяг 46,6%.
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:40
Скоро за этот весь цифровой криптомусор будут давать разве что в морду
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