Можна просто Успіх)))
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:28
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:43
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:48
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:23
Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...
Раньше не откладывали размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:50
Тем более, что Letusrock явно не 69-го года, а, скорее, 96-го.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:28
1. О реалистичности я говорил исключительно о пропаганде.
По некоторым нашим сообщениям (в т.ч. порой и в тех, которые вы здесь приводили) можно заключить, что росс. ПВО уже практически уничтожена и наши дроны могут свободно летать над территорией РФ. Хотя вы сами правильно отметили, что это, к сожалению, далеко не так.
2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны. Ситуация разительно отличается от того, что было год или даже полгода назад. (Это, кстати, и к вопросу о команде п***, о чём писал sashaqbl. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, как известно, быстро только котята родятся. ).
Достаточно ли этого для того, чтобы принудить Путина к миру?
Не знаю. Не уверен.
Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды. Даже если Зеленский сказал 100%-ую правду, из того сообщения, которое привела fler, не понятно, за какой период эти цифры - за месяц, за неделю, за тот момент, когда горели Усть-Луга и всё остальное.
Так что посты andrijk777 и flyman"а по этому поводу абсолютно справедливы. Можно только ещё добавить, что для нас важны не столько объёмы отгрузки, сколько суммы денег, полученные за них. А сегодня благодаря Трампу цены сильно выросли и это может с лихвой перекрывать уменьшение объёмов. Напомню, что в данный момент цена брента 112,43 (WTI - 108,10) по сравнению с около 69 перед иранской войной, т.е. цена выросла на 63%.
Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно.
3. Сейчас, вероятно, враг готовится к летнему наступлению. Думаю, если, как вы пишете, нам удастся удержать позиции и обеспечить відсутність просування росс. армии, это будет, возможно, сильнее, чем обстрелы Усть-Луги. А если при этом враг понесёт ещё и значительные потери...
Но пока что бить в литавры и клеймить зрадофілів ещё рановато.
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 кві, 2026 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да какая разница даже если он соврал и ни прапрадед, ни прадед никуда не убегали с этой богом проклятой земли.
Факт остаётся фактом - что в Харькове, что в Ужгороде М25-60(а у нас вечером на массиве Победа 20ти летний студент с кафедрой Гус.техники выхватил) спокойно гулять по улице не может
При Гитлере наверняка спокойнее было
Додано: Чет 30 кві, 2026 02:40
Я тоже успішно обходжусь.
Но вы не "замечаете" постоянные обвинения в мой адрес по поводу русского языка от некоторых товарищей, которые сами благополучно говорили на нём почти всю жизнь? А как радостно накинулись за слово "мешти", которое я не знал?
И не замечаете прямые угрозы типа: "Приедешь во Львов, тебя быстро научат".
sashaqbl как-то говорил, что мог бы писать так, что его никто, кроме Дюрі-Бачі и Letusrock"а не понял. Но он пишет на нормальном литературном языке. Да и будивельник тоже не употребляет никаких диалектизмов, кроме "вистарчає". И, кстати, в своих расшифровках он тоже ошибся - "гачі" это не обувь, а просто штаны.
Украинский язык очень красивый и мелодичный. Буква "р" в этом слове просто портит звучание, огрубляет его и лично мне режет слух. Но кто я такой, чтобы запрещать будивельнику говорить именно так? Ему нравится, его дело, давно не обращаю внимание, во всяком случае, не говорю об это на каждом шаге.
Насчёт прикордонних територій.
Все (или почти все) наши диалекты распространены именно на прикордонних територіях. Причём значительно более прикордонних, чем суржик, который часто встречается достаточно далеко от границ.
При всём этом я никогда не скажу по-украински "одіяло" вместо "ковдра", хотя приводил пример, где говорилось, что в каких-то регионах это общеупотребительное слово.
Да, в украинском много слов, співзвучних з російськими. Не удивительно, близкие языки + столетия проживания в одном государстве. Тем не менее, может, это и смешно, но я ни разу не слышал возражений против использования малоизвестных прикордонних диалектизмов (чаще всего полонизмов) и достаточно часты возражения против русизмов, даже широко используемых и хорошо укоренившихся в укр. языке. Не буду сейчас вспоминать примеры, достаточно того же "листОпада", о кот. уже писал. Хотя вполне украинское слово, просто совпадающее с русским по звучанию.
Я, например, поправляю внучку, когда она, говоря по-украински, употребляет русизмы, и наоборот. Но чтобы этого не происходило, человек должен знать оба языка и чувствовать разницу между ними.
Если этого нет, как раз и появляется суржик. Именно как результат малограмотности.
И о словарх.
Словари составляют люди. Каких-то чётких и объективных критериев нет. В этой ситуации масса возможностей для продвижения личных взглядов и вкусов. Часто обусловленных политическими взглядами, не имеющими отношения к филологии. Когда вводили букву "Г", речь шла буквально о нескольких словах (не буду даже обсуждать вопрос, имеет ли смысл вводить новую букву ради нескольких слов). Сегодня в каком-то из словарей встречал, что таких слов уже больше 300. Причём, правила употребления не установившиеся (почитайте
Прошу прощения, пост вышел сумбурный, но редактировать не буду.
Додано: Чет 30 кві, 2026 05:59
скорее, 86-го ) от писал о двух 70+ якорях
