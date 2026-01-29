Додано: Чет 30 кві, 2026 02:40

Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав: -----------------------------

ЛАД

Так всё-таки, суржик диалект или безграмотность?

-----------------------------

Так там вже все пояснили, що є що..

В данном случае объяснение ИИ вас, естественно, устроило.

ШІ вас не влаштовує, «люди , які включили в словник» - не влаштовують. Що вас влаштовує?

Словарь даля?

В словниках української мови вистаРчає слів співзвучних з російськими , якось смішно звинувачувати, що «польські так да, а російські так ні».

Мова , як і будь яка інша, жива і постійно трансформується. Нові слова зʼявляються, якісь зникають назавжди.

Очевидно якщо слово потрапило в словники - воно стало структурною одиницею мови , якщо це лише суржикове, то використовується лише в розмовній мові якихось прикордонних територій. Хто знає, може колись стане таким що буде включене в словники.

Я тоже успішно обходжусь.Но вы не "замечаете" постоянные обвинения в мой адрес по поводу русского языка от некоторых товарищей, которые сами благополучно говорили на нём почти всю жизнь? А как радостно накинулись за слово "мешти", которое я не знал?И не замечаете прямые угрозы типа: "Приедешь во Львов, тебя быстро научат".как-то говорил, что мог бы писать так, что его никто, кроме"а не понял. Но он пишет на нормальном литературном языке. Да и будивельник тоже не употребляет никаких диалектизмов, кроме "вистарчає". И, кстати, в своих расшифровках он тоже ошибся - "гачі" это не обувь, а просто штаны.Украинский язык очень красивый и мелодичный. Буква "р" в этом слове просто портит звучание, огрубляет его и лично мне режет слух. Но кто я такой, чтобы запрещать будивельнику говорить именно так? Ему нравится, его дело, давно не обращаю внимание, во всяком случае, не говорю об это на каждом шаге.Насчёт прикордонних територій.Все (или почти все) наши диалекты распространены именно на прикордонних територіях. Причём значительно более прикордонних, чем суржик, который часто встречается достаточно далеко от границ.При всём этом я никогда не скажу по-украински "одіяло" вместо "ковдра", хотя приводил пример, где говорилось, что в каких-то регионах это общеупотребительное слово.Да, в украинском много слов, співзвучних з російськими. Не удивительно, близкие языки + столетия проживания в одном государстве. Тем не менее, может, это и смешно, но я ни разу не слышал возражений против использования малоизвестных прикордонних диалектизмов (чаще всего полонизмов) и достаточно часты возражения против русизмов, даже широко используемых и хорошо укоренившихся в укр. языке. Не буду сейчас вспоминать примеры, достаточно того же "листОпада", о кот. уже писал. Хотя вполне украинское слово, просто совпадающее с русским по звучанию.Я, например, поправляю внучку, когда она, говоря по-украински, употребляет русизмы, и наоборот. Но чтобы этого не происходило, человек должен знать оба языка и чувствовать разницу между ними.Если этого нет, как раз и появляется суржик. Именно как результат малограмотности.И о словарх.Словари составляют люди. Каких-то чётких и объективных критериев нет. В этой ситуации масса возможностей для продвижения личных взглядов и вкусов. Часто обусловленных политическими взглядами, не имеющими отношения к филологии. Когда вводили букву "Г", речь шла буквально о нескольких словах (не буду даже обсуждать вопрос, имеет ли смысл вводить новую букву ради нескольких слов). Сегодня в каком-то из словарей встречал, что таких слов уже больше 300. Причём, правила употребления не установившиеся (почитайте). В результате ситуация чисто обратная истории с ижицей и будет приводить к тому, что на экзаменах будет возможность "сыпать" людей на этой букве.Прошу прощения, пост вышел сумбурный, но редактировать не буду.