RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
/
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17580175811758217583
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 21:28

  Hotab написав:Точно killer_of_liars, чи просто liar?

Можна просто Успіх)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6278
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 21:43

  fler написав:
  Hotab написав:Точно killer_of_liars, чи просто liar?

Можна просто Успіх)))

По стилю схожий, ага)
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18813
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 21:48

  fler написав:
  Hotab написав:Точно killer_of_liars, чи просто liar?

Можна просто Успіх)))

Успішний успіх :lol:
killer_of_liars
 
Повідомлень: 48
З нами з: 01.11.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 22:23

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Тільки шкода що мій прапрадід по глупості повернувся в золотий чехословацький період


прапрадід ?

чехословацький період був з 1919 по 1939 року, це було не так давно )

про прадіда ще можливо було повірити, але в прапрадіда )

Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...
Раньше не откладывали размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9476
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6527 раз.
Подякували: 21781 раз.
 
Профіль
 
136
84
39
2
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 22:50

  Сибарит написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:Тільки шкода що мій прапрадід по глупості повернувся в золотий чехословацький період


прапрадід ?

чехословацький період був з 1919 по 1939 року, це було не так давно )

про прадіда ще можливо було повірити, але в прапрадіда )

Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...
Раньше не откладывали размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁

Тем более, что Letusrock явно не 69-го года, а, скорее, 96-го. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40002
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 00:28

  Hotab написав:ЛАД

Через 4 года войны можно как-то более реалистично.


Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?

Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..

На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир.
А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною

Навіть упороті пропагандони Z-каналів останнім часом все сміливіше кажуть «припиняй Вова торгувати, нічим здачу давати». Той самий оголтєлий файтер-бомбер .. Він там все цікавіші речі періодично пише.

1. О реалистичности я говорил исключительно о пропаганде.
По некоторым нашим сообщениям (в т.ч. порой и в тех, которые вы здесь приводили) можно заключить, что росс. ПВО уже практически уничтожена и наши дроны могут свободно летать над территорией РФ. Хотя вы сами правильно отметили, что это, к сожалению, далеко не так.
2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны. Ситуация разительно отличается от того, что было год или даже полгода назад. (Это, кстати, и к вопросу о команде п***, о чём писал sashaqbl. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, как известно, быстро только котята родятся. :) ).
Достаточно ли этого для того, чтобы принудить Путина к миру?
Не знаю. Не уверен.
Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды. Даже если Зеленский сказал 100%-ую правду, из того сообщения, которое привела fler, не понятно, за какой период эти цифры - за месяц, за неделю, за тот момент, когда горели Усть-Луга и всё остальное.
Так что посты andrijk777 и flyman"а по этому поводу абсолютно справедливы. Можно только ещё добавить, что для нас важны не столько объёмы отгрузки, сколько суммы денег, полученные за них. А сегодня благодаря Трампу цены сильно выросли и это может с лихвой перекрывать уменьшение объёмов. Напомню, что в данный момент цена брента 112,43 (WTI - 108,10) по сравнению с около 69 перед иранской войной, т.е. цена выросла на 63%.
Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно.
3. Сейчас, вероятно, враг готовится к летнему наступлению. Думаю, если, как вы пишете, нам удастся удержать позиции и обеспечить відсутність просування росс. армии, это будет, возможно, сильнее, чем обстрелы Усть-Луги. А если при этом враг понесёт ещё и значительные потери...
Но пока что бить в литавры и клеймить зрадофілів ещё рановато.
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 кві, 2026 00:32, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40002
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да какая разница даже если он соврал и ни прапрадед, ни прадед никуда не убегали с этой богом проклятой земли.
Факт остаётся фактом - что в Харькове, что в Ужгороде М25-60(а у нас вечером на массиве Победа 20ти летний студент с кафедрой Гус.техники выхватил) спокойно гулять по улице не может
При Гитлере наверняка спокойнее было
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 02:40

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:-----------------------------
ЛАД
Так всё-таки, суржик диалект или безграмотность?
-----------------------------
Так там вже все пояснили, що є що..
Під моїм постом

В данном случае объяснение ИИ вас, естественно, устроило. :)
Т.)

ШІ вас не влаштовує, «люди , які включили в словник» - не влаштовують. Що вас влаштовує?
Словарь даля?
В словниках української мови вистаРчає :lol: слів співзвучних з російськими , якось смішно звинувачувати, що «польські так да, а російські так ні».
Мова , як і будь яка інша, жива і постійно трансформується. Нові слова зʼявляються, якісь зникають назавжди.
Очевидно якщо слово потрапило в словники - воно стало структурною одиницею мови , якщо це лише суржикове, то використовується лише в розмовній мові якихось прикордонних територій. Хто знає, може колись стане таким що буде включене в словники.
Вам муляють якісь вам незрозумілі слова, чи в чому справа? Тут же на форумі вас не примушують ні вчити, не використовувати їх. Я успішно обходжусь.

Я тоже успішно обходжусь.
Но вы не "замечаете" постоянные обвинения в мой адрес по поводу русского языка от некоторых товарищей, которые сами благополучно говорили на нём почти всю жизнь? А как радостно накинулись за слово "мешти", которое я не знал?
И не замечаете прямые угрозы типа: "Приедешь во Львов, тебя быстро научат".
sashaqbl как-то говорил, что мог бы писать так, что его никто, кроме Дюрі-Бачі и Letusrock"а не понял. Но он пишет на нормальном литературном языке. Да и будивельник тоже не употребляет никаких диалектизмов, кроме "вистарчає". И, кстати, в своих расшифровках он тоже ошибся - "гачі" это не обувь, а просто штаны.
Украинский язык очень красивый и мелодичный. Буква "р" в этом слове просто портит звучание, огрубляет его и лично мне режет слух. Но кто я такой, чтобы запрещать будивельнику говорить именно так? Ему нравится, его дело, давно не обращаю внимание, во всяком случае, не говорю об это на каждом шаге.
Насчёт прикордонних територій.
Все (или почти все) наши диалекты распространены именно на прикордонних територіях. Причём значительно более прикордонних, чем суржик, который часто встречается достаточно далеко от границ.
При всём этом я никогда не скажу по-украински "одіяло" вместо "ковдра", хотя приводил пример, где говорилось, что в каких-то регионах это общеупотребительное слово.
Да, в украинском много слов, співзвучних з російськими. Не удивительно, близкие языки + столетия проживания в одном государстве. Тем не менее, может, это и смешно, но я ни разу не слышал возражений против использования малоизвестных прикордонних диалектизмов (чаще всего полонизмов) и достаточно часты возражения против русизмов, даже широко используемых и хорошо укоренившихся в укр. языке. Не буду сейчас вспоминать примеры, достаточно того же "листОпада", о кот. уже писал. Хотя вполне украинское слово, просто совпадающее с русским по звучанию.
Я, например, поправляю внучку, когда она, говоря по-украински, употребляет русизмы, и наоборот. Но чтобы этого не происходило, человек должен знать оба языка и чувствовать разницу между ними.
Если этого нет, как раз и появляется суржик. Именно как результат малограмотности.
И о словарх.
Словари составляют люди. Каких-то чётких и объективных критериев нет. В этой ситуации масса возможностей для продвижения личных взглядов и вкусов. Часто обусловленных политическими взглядами, не имеющими отношения к филологии. Когда вводили букву "Г", речь шла буквально о нескольких словах (не буду даже обсуждать вопрос, имеет ли смысл вводить новую букву ради нескольких слов). Сегодня в каком-то из словарей встречал, что таких слов уже больше 300. Причём, правила употребления не установившиеся (почитайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90). В результате ситуация чисто обратная истории с ижицей и будет приводить к тому, что на экзаменах будет возможность "сыпать" людей на этой букве.
Прошу прощения, пост вышел сумбурный, но редактировать не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40002
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2026 05:59

  pesikot написав:
  Сибарит написав:Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...
Раньше не откладывали размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁

Тем более, что Letusrock явно не 69-го года, а, скорее, 96-го. :)

скорее, 86-го ) от писал о двух 70+ якорях
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13975
З нами з: 31.08.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
 
2
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11377)
30.04.2026 04:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.