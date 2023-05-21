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Українці оцінили економічну
ситуацію — опитування

Українці оцінили економічну ситуацію — опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 21:19

Українці оцінили економічну ситуацію — опитування

Пропонуємо до обговорення:
В рамках двадцять другої хвилі проекту «Україна в умовах війни» Соціологічною групою «Рейтинг» 1-2 червня 2023 року було проведене чергове дослідження настроїв та економічного становища населення.

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Українці оцінили економічну ситуацію — опитування
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