|
|
Українці оцінили економічну ситуацію — опитування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:19
Пропонуємо до обговорення:
В рамках двадцять другої хвилі проекту «Україна в умовах війни» Соціологічною групою «Рейтинг» 1-2 червня 2023 року було проведене чергове дослідження настроїв та економічного становища населення.
Дивися повний текст Українці оцінили економічну ситуацію — опитування
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99113
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 чер, 2023 21:20
73% так ничего и не поняло и не поймет
-
aaggrruu
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|626
|
|
|1
|238
|
Сер 24 тра, 2023 19:09
cohan
|
|1
|162
|