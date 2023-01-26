Новина про відновлення процесу повірки лічильників в Україні для багатьох стала неприємним сюрпризом.
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Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура
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Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:46
Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить...
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Дивися повний текст
Повірка лічильників газу: хто платить та як проходить процедура
Додано: П'ят 09 чер, 2023 13:47
Спасибо авторам статьи. Действительно, очень полезная и актуальная информация.
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