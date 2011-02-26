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Автоцивілка+мінікаско
на одно авто

Автоцивілка+мінікаско на одно авто
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2023 12:09

Автоцивілка+мінікаско на одно авто

Привіт всім. Поділіться досвідом: чи є зміст робити автоцивілку+мінікаско на одну машину у випадку невпевненого водія-початківця?

Переваги автоцивілки: значно дешевша з великою страховою сумою.
Переваги мінікаско: теж більш-менш дешева, покриває випадки за вашої вини для чужого авто.

Недоліки мінікаско: недорогі варіанти тільки з покриттям <=100000
Недоліки автоцивілки: нема покриття за вашої вини
icegood1980
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 13:27

Re: Автоцивілка+мінікаско на одно авто

Вибір між автоцивілкою та мінікаско залежить від конкретних обставин і потреб кожного водія. Ось деякі рекомендації, які можуть допомогти вам прийняти рішення:

1. **Рівень досвіду водіння:** Якщо ви новачок у водінні або маєте обмежений досвід, мінікаско може бути корисним додатковим захистом, оскільки воно покриває випадки за вашої вини для чужих автомобілів. Автоцивілка не надає цього виду захисту.

2. **Фінансові можливості:** Якщо ви хочете зменшити свої страхові витрати, автоцивілка може бути привабливим варіантом, оскільки вона часто є дешевшою в порівнянні з мінікаско. Однак, вам слід враховувати, що в разі аварії за вашої вини ви можете понести великі витрати на відшкодування збитків іншим учасникам дорожнього руху.

3. **Стан вашого автомобіля:** Якщо ваш автомобіль має велику вартість або ви користуєтеся ним для комерційних цілей, мінікаско може бути кращим варіантом, оскільки воно покриває не тільки збитки чужих автомобілів, але і збитки вашого автомобіля внаслідок аварій за вашої вини.

Вибір між автоцивілкою та мінікаско є індивідуальним і залежить від вашої особистої ситуації. Рекомендується звернутися до страхового агента або консультанта, щоб отримати додаткові поради та порівняти різні страхові поліси для зроблення найкращого вибору.
DenVW124
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