|
|
|
Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в цілому як закон законопроєкт № 9051 про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про споживче кредитування" щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.
Дивися повний текст Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів постраждалих від війни
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99122
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23
Кредитування для багатьох - це можливість вижити, вистояти і від чогось відштовхнутись. Скажімо в більш розвинених країнах ця процедура більш розкручена і з іншими умовами, в Європі, Америці, і тд люди на кредитах роблять все і все життя їх виплачують. Нам потрібно зробити так, щоб нашим людям було простіше, можливість виплачувати і можливість жити в нормальних умовах. Це моя думка.
-
shultssergey604
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 чер, 2023 15:36
Хороший і правильний документ. Дуже добре, що нарешті прийняли. Це дуже допоможе не тільки постраждалим, але і збільшенню інвестицій у будівництво в майбутньому.
-
izmailovayana6
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 07.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|