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Ухвалено закон про реструктуризацію
споживчих кредитів...

Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23

Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в цілому як закон законопроєкт № 9051 про внесення змін до розділу ІV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про споживче кредитування" щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану.

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Ухвалено закон про реструктуризацію споживчих кредитів постраждалих від війни
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 13:23

Кредитування для багатьох - це можливість вижити, вистояти і від чогось відштовхнутись. Скажімо в більш розвинених країнах ця процедура більш розкручена і з іншими умовами, в Європі, Америці, і тд люди на кредитах роблять все і все життя їх виплачують. Нам потрібно зробити так, щоб нашим людям було простіше, можливість виплачувати і можливість жити в нормальних умовах. Це моя думка.
shultssergey604
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Повідомлення Додано: Вів 13 чер, 2023 15:36

Хороший і правильний документ. Дуже добре, що нарешті прийняли. Це дуже допоможе не тільки постраждалим, але і збільшенню інвестицій у будівництво в майбутньому.
izmailovayana6
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Модератори: Ірина_, Модератор

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