Додано: Сер 06 тра, 2026 10:50

Shaman написав: ЛАД написав: Не надо передёргивать.

Не знаю, во сколько раз меньше получает Ахметов, чем все его работники вместе взятые. Конкретно в случае Ахметова, возможно, и не намного меньше.

Но бедный несчастный Ахметов точно имеет доход в тысячи раз больше, чем большинство его работников по отдельности. Не надо передёргивать.Не знаю, во сколько раз меньше получает Ахметов, чем все его работники вместе взятые. Конкретно в случае Ахметова, возможно, и не намного меньше.Ноточно имеет доход в тысячи раз больше, чем большинство его работников по отдельности. а знаєш, скільки Маск заробляє? а Безос? чи Баффет?

й що ж з ними ЛАД пропонує зробити, з цими клятими капіталістами? чого там ЛАДа вчили з цього приводу? а Атланта ЛАД не читав й читати не збирається а знаєш, скільки Маск заробляє? а Безос? чи Баффет?й що ж з ними ЛАД пропонує зробити, з цими клятими капіталістами? чого там ЛАДа вчили з цього приводу? а Атланта ЛАД не читав й читати не збирається

Табличка яка показує куди/кому/скільки по таксопарку

Хто__________________________________________Відсоток від загальної суми

Власник автопарку_______________________________________5%

Податкова ( тільки ті суми які платить власник автопарку)_____8%

Ремонтні організації(шини/амортизація.запчастини)___________9%

Виробник авто ( той в кого куплені авто)____________________10%

Обленерго (паливо /електроенергія)_______________________15%

Уклон (за надання замовлення)___________________________20%

Дохід таксистів_________________________________________33%

Всього_______________________________________________100%

Я бачу вміння аналізувати таблички -в лада відсутнє...Глянемо на неї ще разПроаналізуйте і дайте відповідь на кілька питань1 Якщо сума доходу яку отримують наймані в 7 разів вища ніж сума доходу власника - то чи не говорить це про те що НАЙМАНІ також зацікавлені у цьому бізнесі?2 Що заважає найманим, замість того щоб віддати власнику 15% ( з яких власник віддасть 10% виробникам авто)абсолютні величини - САМОСТІЙНО купити собі автомобіль і замість того щоб розраховуватись з власником автопарку-самостійно вести ту саму діяльність ?Може те , що тоді їм прийдеться взяти НА СЕБЕ 100% ризику... а так вони нічим не ризикуючи просто продають свою роботуЧи може те , що власник таксопарку виставляє економічно привабливіші умови оренди авто в порівнянні з умовами лізінгових компаній або банківських кредитів?3 Чи можна назвати передачу в оренду авто- послугою за яку ті хто отримав авто-сплачують?Якщо так, то чим послуга від власника який отримує5% - відрізняється від послуги від податкової яка отримує 9%чи послуги від обленерго яке отримує 15%чи послуги від уклону який отримує 20%ТомуОтжевласник-капіталіст конкуруючи з фінансовими групами(банк/лізінг) надає свою послугу і вже самі ПРАЦІВНИКИ мають право прийняти ту чи іншу пропозицію.Тепер бандерлогу про власністьЧи є твоєю власністю дорога по якій ти ходиш? Ні, але ж ти її використовуєш йдучи на роботу чи на відпочинок----значить зобовязаний захищатиЧи є твоєю власністю дружина і діти ? - Ні, але ж ти їх також повинен захищати...Так, крісло в обленерго не є твоєю власністю , але на ньому ти отримуєш дохід за працю.... точно так само як Ахметов отримує дохід від обленерго а я від таксопарку.....І якщо я з Ахметовим отримуємо в 7 разів менше( я точно в 7 разів менше ніж працівники автопарку) - то чи не говорить це про те що моїх 10 працівників таксопарку в СІМ РАЗІВ більше від мене зацікавлені в збереженні автопарку?