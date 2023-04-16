RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збільшення заробітку, більше
відпочинку та свобода...

Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 07:55

Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода...

Пропонуємо до обговорення:
Майже дві третини (71,03%) фрилансерів готові порадити такий вид заробітку своїм близьким та знайомим, 6,16% – вже всіх перевели на цей вид зайнятості. Водночас майже 23% фрилансерів не будуть радити вільний заробіток.

Дивися повний текст
Збільшення заробітку, більше відпочинку та свобода вибору: чому українці переходять на фриланс
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99133
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 07:55

Это довольно сложно. И люди по разному понимают это слово.
vt313
 
Повідомлень: 114
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Збільшення доплат військовим-строковикам: адвокат...
R2 » Сер 07 чер, 2023 14:59
2 273
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 чер, 2023 01:50
bidonkovv
Українцям для вступу до ЄС змінять податки: більше не... 1, 2
R2 » Нед 16 кві, 2023 12:28
14 3033
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 кві, 2023 12:28
vkosmarov
В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва...
R2 » Пон 17 кві, 2023 09:14
2 239
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 кві, 2023 11:12
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.