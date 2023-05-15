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Україна виконала 2 з 7
рекомендацій для членства в ЄС -...

Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:41

Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Це значний успіх в умовах повномасштабної війни, розв'язаної росією.

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Україна виконала 2 з 7 рекомендацій для членства в ЄС - Reuters
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 11:41

Україна виконала 2 з 7 і за рік створила нові...
Як Закон про олігархів, для прикладу. Бо блазням Коломойського ЄС нах не потрібен- там не красти, а працювати потрібно, а вони цього не вміють і не хочуть.
Cris
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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