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ПриватБанк запустив новий
сервіс для підприємців

ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:27

ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк покращує життя підприємцям: програмний касовий апарат відтепер працює в додатку «Термінал» у смартфоні.

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ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 15:27

Добрими намірами вистлана дорога до пекла!
Ти підключишся, почнеш приймати платежі, а потім тобі заблокуюьб картку , як це робе зараз особливо Монобанк, і ти не розумієш ....де воно те покращання.
leoiskander
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Модератори: Ірина_, Модератор

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