ПриватБанк покращує життя підприємцям: програмний касовий апарат відтепер працює в додатку «Термінал» у смартфоні.
Дивися повний текст
ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 чер, 2023 15:27
ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
ПриватБанк запустив новий сервіс для підприємців
Додано: Сер 21 чер, 2023 15:27
Добрими намірами вистлана дорога до пекла!
Ти підключишся, почнеш приймати платежі, а потім тобі заблокуюьб картку , як це робе зараз особливо Монобанк, і ти не розумієш ....де воно те покращання.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|