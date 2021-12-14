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Австрія раптово скасувала
безпересадковий вагон з...

Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:46

Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з...

Пропонуємо до обговорення:
Рух безпересадкового вагону № 430 Чоп — Відень — Чоп скасовано до початку липня, повідомляє «Укрзалізниця».

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Австрія раптово скасувала безпересадковий вагон з України до Відня
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 18:46

из-за повреждения рельсов поезда
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