RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шість факторів, через які ожив
ринок нерухомості в Україні

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Квартирне питання завжди було актуальним для українців, а через повномасштабну війну кількість переселенців зросла в рази.

Дивися повний текст
Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99159
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Ну да, конечно, спрос практически нулевой, многие продавцы уже согласны до 30% скинуть от первоначальной стоимости, на 10 квартир 2 покупателя, сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 521
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:12

1-кімнатні - 10 000 грн;
2-кімнатні - 14 000 грн;
3-кімнатні - 24 900 грн.

Оці цифри показують, чи варто читати цю писанину - не варто.
Rainbow
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:18

  75stasstas75 написав:сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
они взаимосвязаны, кто не может долго продать будет сдавать в аренду, в итоге в одном месте предложение уменьшится, в другом увеличится.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18093
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2161 раз.
Подякували: 3090 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як...
R2 » Пон 26 чер, 2023 15:42
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 чер, 2023 15:42
summacut
В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів...
R2 » Пон 26 чер, 2023 13:27
0 82
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 чер, 2023 13:27
R2
Європейський центробанк уважає, що передача Україні...
R2 » Пон 19 чер, 2023 16:06
1 152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 16:06
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.