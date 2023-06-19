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Шість факторів, через які ожив
ринок нерухомості в Україні

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Квартирне питання завжди було актуальним для українців, а через повномасштабну війну кількість переселенців зросла в рази.

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Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 20:15

Ну да, конечно, спрос практически нулевой, многие продавцы уже согласны до 30% скинуть от первоначальной стоимости, на 10 квартир 2 покупателя, сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:12

1-кімнатні - 10 000 грн;
2-кімнатні - 14 000 грн;
3-кімнатні - 24 900 грн.

Оці цифри показують, чи варто читати цю писанину - не варто.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 09:18

  75stasstas75 написав:сейчас больше на аренду спрос пошел, на покупку и дальше падать будет
они взаимосвязаны, кто не может долго продать будет сдавать в аренду, в итоге в одном месте предложение уменьшится, в другом увеличится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:21

Если спроса нет, то нужно его придумать...
pin9591
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