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Хто замінив російських туристів
на європейських курортах

Хто замінив російських туристів на європейських курортах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 05:38

Хто замінив російських туристів на європейських курортах

Пропонуємо до обговорення:
російських мандрівників у Європі було на 84% менше, ніж зазвичай. Туристичний сезон цього літа показує ще гірші результати. Хто замінив росіян на відпочинку в Європі - дізнаєтесь далі.

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Хто замінив російських туристів на європейських курортах
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 05:38

Так кто заменил то? И кто ехал в Литву и Латвию это конечно ложь . Русские туда не ездят для туризма🤦🏻‍♂️
termik_1989
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Модератори: Ірина_, Модератор

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