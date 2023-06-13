За рік повномасштабної війни кількість ІТ-спеціалістів зросла на 13%.
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Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49
Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
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Дивися повний текст
Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
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