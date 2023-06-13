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Портрет початківця в IT
у 2023 (інфографіка)

Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49

Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
За рік повномасштабної війни кількість ІТ-спеціалістів зросла на 13%.

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Портрет початківця в IT у 2023 (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 11:49

а свитчера, портрет свитчера ?
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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