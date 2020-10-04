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Олександр Кацуба: «5 складових
успішної інвестиційної...

Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:35

Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної...

Пропонуємо до обговорення:
Ми з партнерами теж після початку повномасштабного вторгнення відкрили філію у Польщі з ініціативи наших співробітниць, які переїхали у цю країну, рятуючи своїх дітей від російських ракет.

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Олександр Кацуба: «5 складових успішної інвестиційної політики: досвід Польщі для України»
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 17:35

Ви це серйозно!? Учасник схеми "вишки Бойка" заясняє про інвестиції. Та від таких "залучальників" європейці як від вогню тікатимуть. )
Виталий Бонн
 
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