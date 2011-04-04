|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 лис, 2025 21:23
a_surkov написав:
Ви неправильно інтерпретували зміст цього речення.
З вашими формулюваннями взагалі важко щось зрозуміти. Я от так і не розгадав, який саме процес описано у наступному реченні. Не виключено, що ми по-різному розуміємо, що є "закордон", бо із моїм розумінням оце що написано взагалі не має сенсу.
У ньому йдеться, що є ще варіант переказу на українську гривневу картку, якщо така є у отримувача. Стосовно переказів за кордон на українську картку, то вони працюють.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3533
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 523 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 11 лис, 2025 09:39
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6335
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 16:26
Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.
При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».
"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6207
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Чет 13 лис, 2025 17:27
Вход в банковское приложение тоже надо сделать платный...я так считаю.А, и обращение в службу поддержки тоже(хотя задаётся мне у альфы что то такое было)
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1555
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 лис, 2025 18:28
moveton написав:Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.
При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».
"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.
oSHITbank
-
Navegantes
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 22.02.23
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 16 лис, 2025 18:43
Navegantes написав: moveton написав:Комісія за спробу зняти з картки більше
Дуже оригінальну комісію запровадив Ощадбанк. При спробі зняти у банкоматі або розплатитися у торговій точці на суму більшу, ніж залишок на картковому рахунку, банк знімає комісію у розмірі 3 грн.
При цьому жодних попереджень про те, що буде списано таку комісію, звісно, не видається. І скільки буде подібних спроб, стільки разів ця комісія зніматиметься. У банку цю комісію назвали «комісія при обробці авторизованого запиту на суму, що перевищує доступний залишок».
"Когда я думал, что достиг дна, снизу постучали." Интересно, насколько скоро остальные банки поддержат? Золотое дно (каламбур получился) же.
oSHITbank
Я видел совсем недавно такое в каком-то другом банке, и это был не Ощад. Много их перелопатил в один день в поиске нужной услуги на подходящих условиях, потому и не запомнил, кто это был. "Тенденция, однако!"
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 18 лис, 2025 11:11
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Банківські ліміти в Україні та світі
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6335
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 15:46
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5231
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2066 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|294508
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|2
|6159
|
|
|50
|152494
|
|