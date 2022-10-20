Банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.
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Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:45
Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
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Відмова від готівки: НБУ заявив про готовність, але є нюанс
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