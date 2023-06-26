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Скільки сімей в Україні
отримують субсидію

Скільки сімей в Україні отримують субсидію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 17:45

Скільки сімей в Україні отримують субсидію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжують виплачувати субсидії. На отримання знижки можуть подати заявку навіть ті, хто ніколи не отримував пільгу на комунальні послуги.

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Скільки сімей в Україні отримують субсидію
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 17:45

На Украине???
helenarasenko
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:18

  helenarasenko написав:На Украине???


Дякуємо за пильність, виправляємо.

З повагою,
Ірина_
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