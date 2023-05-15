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Нумізматика та Боністика
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Оценить монету

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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 23:47

Помогите оценить монету.

Доброго времени суток.Помогите оценить монету гривенник 1735 года.Фото могу выслать вайбер,телеграмм.Зараннее спасибо
antonbugor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 14:26

Оценить монету

Помогите оценить монету,Гривенник 1741 года С.П.Б.
+380688535849 МОГУ СКИНУТЬ ЛЮБОЕ ФОТО НА ВАЙБЕР,ТЕЛЕГРАММ
antonbugor
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 19:06

  antonbugor написав:Помогите оценить монету,Гривенник 1741 года С.П.Б.
+380688535849 МОГУ СКИНУТЬ ЛЮБОЕ ФОТО НА ВАЙБЕР,ТЕЛЕГРАММ

з такими питаннями на violity
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 00:31

Оценить монету

Спасибо
antonbugor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2024 15:43

50 копійок 1992 року

ЗображенняЗображення
Найшов таку монету не підкажете що вона може коштувати, дякую.
:D :D :D
skidanovtt
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ahakixxs » П'ят 30 чер, 2023 12:05
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ahakixxs
Подскажите про монету любую информацию
ernestnazariyd » Суб 27 тра, 2023 22:01
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ernestnazariyd
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