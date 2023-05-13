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Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:07
Пропонуємо до обговорення:
Лінійку MG 4 на європейському ринку поповнить заряджена версія XPower. Електромобіль презентують у середині липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє сайт Motor.es.
Дивися повний текст Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
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Додано: Вів 04 лип, 2023 07:07
Какой, какой?! Британский электрокар?! Не смешите мои тапочки! Это британский бренд, давно купленый китайцами!
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