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Понад 400 сил і 3,8 с до
сотні: на ринок виходить...

Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 07:07

Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить...

Пропонуємо до обговорення:
Лінійку MG 4 на європейському ринку поповнить заряджена версія XPower. Електромобіль презентують у середині липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє сайт Motor.es.

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Понад 400 сил і 3,8 с до сотні: на ринок виходить недорогий британський електрокар (фото)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 07:07

Какой, какой?! Британский электрокар?! Не смешите мои тапочки! Это британский бренд, давно купленый китайцами!
memphis_odessa_80
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Модератори: Ірина_, Модератор

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