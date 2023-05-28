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Українці оцінили, як змінився
їх добробут з початку...

Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:48

Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку...

Пропонуємо до обговорення:
Об'єктивно фінансова ситуація українців після початку війни дуже сильно погіршилася.

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Українці оцінили, як змінився їх добробут з початку війни — опитування (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:48

Високий рівень добробуту - це "Ми можемо дозволити собі купувати деякі коштовні речі(такі як холодильник чи телевізор)". Це жесть звичайно.
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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