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Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лип, 2023 00:33
Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2023-го зростає конкуренція серед досвідчених QA та Front-end, серед початківців — дещо знижується.
Дивися повний текст Більше вакансій для початківців та конкуренція між QA та Front-end: огляд IT-ринку праці у червні (дослідження)
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R2
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Додано: Сер 05 лип, 2023 00:33
Конкуренція між QA та FrontEnd це як конкуренція між хробаками та яблуками. Очевидно, з перепостами DOU прокралася халєпа.
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svk_neo
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