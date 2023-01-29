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Київстар збільшив кількість
мегабайтів у деяких тарифах...

Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:30

Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах...

Пропонуємо до обговорення:
Київстар оновлює умови нарахування додаткового пакету мегабайтів після використання основного обсягу інтернету в тарифі.

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Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:30

> в обновленном пакете будет в 5 раз больше мегабайтов, что гораздо выгоднее для наших абонентов
А пакет стал в два раза дороже, что гораздо выгоднее уже для КС. Прямо со всех сторон всем лучше стало.
moveton
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