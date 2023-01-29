Київстар оновлює умови нарахування додаткового пакету мегабайтів після використання основного обсягу інтернету в тарифі.
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Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів
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Додано: Чет 06 лип, 2023 00:30
Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах...
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Київстар збільшив кількість мегабайтів у деяких тарифах користувачів
Додано: Чет 06 лип, 2023 00:30
> в обновленном пакете будет в 5 раз больше мегабайтов, что гораздо выгоднее для наших абонентов
А пакет стал в два раза дороже, что гораздо выгоднее уже для КС. Прямо со всех сторон всем лучше стало.
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