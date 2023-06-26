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«Цьому не бувати»: в Раді кажуть,
що в Україні ніколи не...

«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:22

«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією. Про це заявив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не скасують готівку
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 11:22

Корупціонери сіли і порішали що скасування готівки не поможе в боротьбі з ними. Ну цирк на дроті. )))
andrijk777
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Модератори: Ірина_, Модератор

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