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«Цьому не бувати»: в Раді кажуть, що в Україні ніколи не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лип, 2023 11:22
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ніколи повністю не заборонять обіг готівки, оскільки це ніяк не допоможе в боротьбі з корупцією. Про це заявив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 11:22
Корупціонери сіли і порішали що скасування готівки не поможе в боротьбі з ними. Ну цирк на дроті. )))
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andrijk777
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