Нідерланди 30 червня ввели нові обмеження на експорт передових технологій для виробництва напівпровідників до Китаю.
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Нові санкції не зупинять зростання Китаю в напівпровідниковій сфері
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:00
Нові санкції не зупинять зростання Китаю в...
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Дивися повний текст
Нові санкції не зупинять зростання Китаю в напівпровідниковій сфері
Додано: П'ят 07 лип, 2023 09:00
Навіщо писати на теми, щодо яких немає жодних уяв? Ще й гучну назву придумали, яка не відповідає сутності новини.
Китай ніколи не відігравав якоїсь помітної ролі у виробництві чіпів, а все що робив, було для внутрішнього ринку. Після введення санкцій китайські виробники втратили доступ до передових технологій і тепер, їхнє відставання у 10-15 років буде збільшуватися щорічно. Просто купити і передрати у китайському стилі тут не вийде - занадто наукоємні технології, та і купити тепер можна далеко не все.
Атвєтка компартії у вигляді обмеження експорту рідкоземельних металів така ж сама безглузда, як і усі інші введені раніше обмеження - через рік-півтора виробництво (нехитре, але досить природовбивче) налагодиться у Індії, В'єтнамі, Малайзії і вони просто втратять ринок.
Поширюйте краще старі автомобільні забобони - хоч поржати можна буде.
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