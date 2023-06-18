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Україна стала основним
ринком збуту алкоголю Молдови

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:45

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі 2023 року Молдова на 26,8% збільшила експорт алкоголю та етилового спирту: основним ринком збуту молдовської алкогольної продукції стала Україна.

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Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови
R2
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эх, коньяк Аист, где ты где ты
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:43

Пусть лучше подсчитают сколько заработали и сколько бабла наши туда вывезли.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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