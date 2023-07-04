RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українців виїхало,
а скільки повернулось...

Скільки українців виїхало, а скільки повернулось...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:02

Скільки українців виїхало, а скільки повернулось...

Пропонуємо до обговорення:
8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Дивися повний текст
Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99198
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 06:02

Каким образом работающие украинцы кормят безработных?
maxim4009
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 17.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 09:43

  maxim4009 написав:Каким образом работающие украинцы кормят безработных?

У вас что никто на шее не висит?
p_a_l
 
Повідомлень: 4078
З нами з: 15.02.11
Подякував: 48 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує відпочинок у Хорватії
R2 » Пон 10 лип, 2023 21:15
3 625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 11:14
tomanantonina
Буде підвищений попит: за ким із українців...
R2 » Сер 12 лип, 2023 08:35
0 125
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 08:35
R2
Скільки роботодавців готові брати на роботу ветеранів —...
R2 » Вів 04 лип, 2023 13:35
3 296
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лип, 2023 13:54
bulkoed

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (397)
13.07.2023 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.