8,6 млн українців не повернулися в Україну з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Дивися повний текст
Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лип, 2023 06:02
Скільки українців виїхало, а скільки повернулось...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Скільки українців виїхало, а скільки повернулось (інфографіка)
Додано: Чет 13 лип, 2023 09:43
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|