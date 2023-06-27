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Буде підвищений попит:
за ким із українців...

Буде підвищений попит: за ким із українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 08:35

Буде підвищений попит: за ким із українців...

Пропонуємо до обговорення:
Через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття.

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Буде підвищений попит: за ким із українців «полюватимуть» роботодавці після війни
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2023 18:53

Да...Строителей осыплют золотом,сейчас в добробатах аж минималку платят.Спрос то будет а вот относительно оплаты соответствующей сомневаюсь.
mishanya9999
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Модератори: Ірина_, Модератор

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