Обмудсмен Дмитро Лубинець розповів про те, як підтвердити податкове резидентство українцям, які перебувають в інших країнах.
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Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
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Додано: Сер 12 лип, 2023 11:47
Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове...
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Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове резидентство в іншій країні
Додано: Сер 12 лип, 2023 17:06
Re: Омбудсмен розповів, як українцям підтвердити податкове..
Шкода, що обдусмен не сказав, чи треба потім скурчувати в трубочку, ту віддмову
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