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У Києві затвердили перелік
памʼятників, які негайно...

У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03

У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно...

Пропонуємо до обговорення:
На пленарному засіданні Київради депутати затвердили перелік обʼєктів, що підлягають усуненню з публічного простору столиці.

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У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно приберуть із публічного простору міста
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03

Зробити музей під відкритим небом, як у Будапешті музей про репресії КГБ, так про знаки імперіалізма у вільній країні
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Scorpion1
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