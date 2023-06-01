На пленарному засіданні Київради депутати затвердили перелік обʼєктів, що підлягають усуненню з публічного простору столиці.
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У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно приберуть із публічного простору міста
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03
У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно...
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Дивися повний текст
У Києві затвердили перелік памʼятників, які негайно приберуть із публічного простору міста
Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03
Зробити музей під відкритим небом, як у Будапешті музей про репресії КГБ, так про знаки імперіалізма у вільній країні
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