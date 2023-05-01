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У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лип, 2023 18:36
Пропонуємо до обговорення:
росія може отримати гарантії безпеки для себе лише після програшу у війні, політичної трансформації через бунти та суду над путіним.Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
Дивися повний текст У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії
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