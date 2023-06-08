|
|
|
Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 лип, 2023 21:33
Пропонуємо до обговорення:
Свого часу бренд Xiaomi завоював популярність за хороше співвідношення ціни та якості. І, здається, від витоків — у всякому разі на рідному китайському ринку — відмовлятися поки що не збирається. Величезний телевізор діагоналлю в 75 дюймів оцінили в $400 (у перерахунку з юанів).
Дивися повний текст Новий величезний ТВ від Xiaomi оцінили в $400
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99209
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лип, 2023 21:34
Я хочу його купити. Не підкажете як можно замовити? І де?
-
aleksandrceban46
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 лип, 2023 09:30
Це ціна на внутрішньому ринку, якщо навіть його почнуть експортувати, тоді податки та логістика помножать ціну на 2, а ще прибуток треба отримати..)
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 3324
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|