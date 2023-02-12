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Митникам хочуть дозволити
контролювати поставки пального

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:14

Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального

Пропонуємо до обговорення:
Державі слід посилювати контроль за походженням імпортного пального. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

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Митникам хочуть дозволити контролювати поставки пального
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 09:14

Необхідно розвивати власний видобуток нафти/газу та її переробки. Для цього необхідно багато складного, спецефічного обладнання. Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості – свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( частина з яких уже за гратами), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 9-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
coyotuk2016
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 12:31

Щоб не виникала кризова ситуація на ринку нафти та нафтопродуктів в Україні, необхідно підтримувати і розвивати власне виробництво. В Чернівцях 9 місяців блокують роботу незаконно накладеними санкціями єдиного машинобудівного заводу в Україні, який виготовляє обладнання для транспортування та зберігання нафти та газу, а також їх переробки. Скільки б за цей час завод міг би поставити обладнання для зруйнованих війною енергетичних об'єктів, нафто- та газосховищ, яку кількість надходжень недоотримав бюджет від сплати податків?
kravchuk2817
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2023 21:31

coyotuk2016 Ви недооцінюєте противника, чи не знаєте історії, як по всьому нафтокомплесу нафтобазам ракети прилітають
vitaliygoodlife
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